中国地方は、明日11日(火・建国記念の日)は日差しのもとでホッとできそうですが、スギ花粉の飛散に注意が必要です。12日は日本海を前線を伴った低気圧が進み、天気が崩れるでしょう。朝はミゾレや雪になる可能性があるため、通勤や通学の際は時間に余裕を持って、気象情報や交通情報など確認するなどして、準備をしておいてください。明日11日(火・建国記念の日)晴れる所多く寒さ和らぐ明日11日(火・建国記念の日)は次第に高気圧に