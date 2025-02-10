坂出労働基準監督署の会見高松市 香川労働局・坂出労働基準監督署は、トラック運転手が台車を運搬中に骨折する事故を労基署に届け出なかったとして、丸亀市の運送会社と常務取締役の男性(60)を、労働安全衛生法違反（労災隠し）の疑いで、10日付で高松地検に書類送検しました。 坂出労基署の発表によると、去年8月6日、この会社の社員で、トラック運転手の男性(20代)が、宇多津町の物流倉庫からトラックに荷物を積み込も