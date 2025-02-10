美容ライターの遠藤幸子です。年齢を重ねると徐々に老けていくのは当たり前のことと思いがちですよね。ですが現在48歳の筆者の素肌は、30代後半の頃よりキレイだと自負しています。筆者が一念発起して「肌老け」から脱却し、肌年齢−14歳と診断されるまで続けてきたこと、やめたことについて皆さんにご紹介したいと思います。今回は、食事編です。◆筆者が美肌に目覚めたきっかけとは？筆者が初めて実年齢よりも老けて見られ