９日夜、捜索救助現場を照らす照明装置を搭載したドローン。（筠連＝新華社記者／江宏景）【新華社宜賓2月10日】中国四川省宜賓市筠連（いんれん）県で8日正午前に起きた大規模な地滑りの現場では、夜を徹した救援活動が行われた。9日午前11時までに確認された埋没被害は民家10戸、作業場1カ所で、1人が死亡し、28人と連絡が取れていない。けが人は重傷者と軽傷者各1人で、重症者も命に別条はないという。９日