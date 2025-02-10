つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワーであるスミレさんは、妹・サクラさんの腰痛を心配していました。盲腸の術後、腰痛はさらに悪化し手術をした病院を受診することに。検査結果が出て一番に呼ばれたのは母。そして戻ってきた母は涙を流していました。サクラさんは紹介状が渡され、もっと大きな病院で検査をするよう言われます。数日後、県内で一番大きい病院へ行き検査を受けるサクラさん。待合室で待つスミレさんに母が