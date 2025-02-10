カプコンが開発・運営する対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』がスナック菓子の湖池屋とコラボレーションした「湖池屋×ストリートファイター6 コラボレーションセット」が、きょう10日から湖池屋オンラインショップで予約販売を開始した。【画像】ユニークなパッケージがずらり！『ストファイ6』×湖池屋コラボ本商品は、完全オリジナルイラストを使用した、スナックとステッカーのコラボセット。湖池屋のロングセラー