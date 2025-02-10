タレントの上沼恵美子（69）が10日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。好きなおにぎりの具について語った。「正解はないよ。好きなものやから。やけど、違うの言ったらボロクソ言うよ」と出演者らで好きな具を言い合うことに。同局北村真平アナウンサーは「邪道と思われるかもしれないけど、エビタルタル」。これに上沼は「最悪。分かるけど、エビタルタルって。子供口やね」とツッコミを入れ、自身