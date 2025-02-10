“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（44）が10日までに公式YouTubeチャンネルを更新。「本当にヤバい…】カジサックチャンネル存続の危機です」というタイトルで動画をアップした。カジサックは「原因は謎なんですが、メインチャンネルに動画を出すと（一部の動画が）勝手に“子供向け”になっていくんです」と告白。「子供向け」になってしまうと、広告が無効化されたり、視聴者が動画にコメントでき