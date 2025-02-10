大手美容外科クリニック「TCB東京中央美容外科」の運営会社などに約9億円の追徴課税です。追徴課税されたのは、「TCB東京中央美容外科」の店舗を全国に100以上展開している運営会社「メディカルフロンティア」などです。関係者によりますと「メディカルフロンティア」などは、TCBグループの一部のクリニックの院長を個人事業主として税務申告させ、開業から2年間は消費税の納付が免除される制度の適用を受けさせていたということで