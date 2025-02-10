衆院予算委で答弁する岩屋外相＝10日午後岩屋毅外相は10日の衆院予算委員会で、石破茂首相とトランプ米大統領の首脳会談の際に、トランプ氏から在日米軍駐留経費の日本側負担（思いやり予算）の増額要求は、なかったと説明した。岩屋氏は首脳会談に同行した。米国の世界保健機関（WHO）脱退や、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」再離脱方針について、首相から言及しなかったことも明らかにした。国連の女性差別撤廃委員