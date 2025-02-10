横浜DeNAのドラ1ルーキー・度会隆輝外野手（22）が10日、自身のインスタグラムを通じ、女性インフルエンサーとの交際を発表した。【画像】度会隆輝（22）と交際中の“橋本環奈似アイドル”の写真を見る昨年5月には、「週刊文春」が2人の「ラブラブ動画」を入手し、熱愛を報じていた。ここでは当時の記事を全文公開する。（初出：「週刊文春」2024年5月16日号。年齢、肩書は当時のまま）◆◆◆〈7ヶ月！いつも本当にありがと