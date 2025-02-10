新潟市東区で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。9日午後9時前、新潟市東区の山田忠さん（87）の住宅から火が出ていると近くに住む人から消防に通報がありました。火は10日午前1時半ごろに消し止められましたが、この火事で山田さんの住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、火事の後、山田さん夫婦と連絡が取れていないということです。警察は、遺体は夫婦とみて身