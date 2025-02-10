悪質な運転による交通事故に適用しやすくするための「危険運転致死傷罪」の見直しについて、法務省は10日、法制審議会に諮問しました。鈴木法相は10日午後、「危険運転致死傷罪」の適用基準の見直しについて、大臣の諮問機関である法制審議会に諮問しました。「危険運転致死傷罪」をめぐっては、法定速度を大幅に超えた運転や、飲酒運転などによる死傷事故でも適用されないことがあるなど適用のハードルが高いとして、遺族などから