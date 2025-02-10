トランプ大統領のUSスチールを巡る発言に関し、林官房長官は、「日本製鉄は、これまでと異なる大胆な提案を検討している」と述べました。林官房長官：日本製鉄は本件を単なる買収と見ているのではなく、大胆な投資を行うことで米国や世界が求める優れた製品の生産を行い、日米がウィンウィンになれるような、これまでとは全く異なる大胆な提案を検討している。また、トランプ大統領が打ち出した鉄鋼とアルミニウムへの25％の関税に