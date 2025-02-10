県内で連日、大雪の影響によって住宅の倒壊のおそれがあるとして、県は10日、上越市に災害救助法を適用しました。対象は旧安塚町、旧大島村、旧牧村ということです。今回の“最強寒波”の影響で災害救助法が適用されたのはこれまでに上越市のほか、阿賀町、長岡市（対象：旧山古志村）、十日町市（対象：旧川西町、旧中里村、旧松代町、旧松之山町）、魚沼市（対象：旧守門村、旧入広瀬村）の合わせて５市町となります。適用される