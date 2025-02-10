東九州龍谷バレー部の山浦槙高校バレーボール女子の強豪で「高校3冠」を過去2度達成した「東龍（とうりゅう）」こと東九州龍谷（大分県中津市）のセッター、山浦槙（3年）が「水上の格闘技」に挑戦する。約20倍の難関を突破して、ボートレーサー養成所（福岡県柳川市）の入所試験に合格。相原昇監督(56)によると「東龍バレー部初」という。4月に入所し、複数回にわたるテストなどをクリアしてライセンスを取得した後、順調なら来