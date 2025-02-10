マンチェスター・シティのベルギー代表MFケビン・デ・ブライネがレアル・マドリー戦へ抱負。イギリス『ミラー』が伝える。今季頭から低迷し、チャンピオンズリーグ(CL)は本当にギリギリでノックアウトプレーオフへ進んだシティ。しかし相手はマドリー…勝ち上がりには昨季王者を倒さねばならない。1stレグは11日のホームゲーム。それに先立ち8日、FAカップ4回戦で格下レイトン・オリエントとのアウェイ戦を、控え組中心で2-1と競り