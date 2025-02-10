札幌市南区の「ノースサファリサッポロ」が無許可で建物を建てていた問題で、運営会社は２月１７日にも市に建物の撤去計画を提出する方針であることがわかりました。（長岡記者）「きょうは動物園は休みですが、アクティビティを楽しみに観光客が訪れています」１０日も営業を続けているノースサファリサッポロ。国道沿いに違法に掲げられた看板もまだ一部が残されたままです。運営会社の「サクセス観光」は、開発が制