２月８日、札幌市豊平区に北海道内２店舗目となるスーパーマーケット「ロピア」がオープンしました。札幌市内では今後も出店が予定されていますが、すでに地域経済に影響を与え始めているようです。（石黒記者）「道内２号店・ロピア福住店がオープンとなりました。中には行列ができています」８日に札幌市豊平区にオープンしたのは「ロピア福住店」です。２０２４年９月にイトーヨ&#12