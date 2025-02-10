RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」は、二次元のマスコットキャラクター「ちょこちゃん」が着ぐるみとして誕生したことを発表した。 着ぐるみとして誕生した「ちょこちゃん」「ちょこちゃん」は、チョコザップが2022年7月にスタートして以来、店頭やテレビCM、ウェブメディアなどにおいてじわじわと人気を集めてきたという。着ぐるみとなって誕生した今後は、各地のイベント、SNS、店頭などに登場し、老若男女