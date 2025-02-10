Ｆｕｓｉｃ [東証Ｇ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期第2四半期累計(7-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比8.8％増の1億2400万円に伸びたが、通期計画の2億6200万円に対する進捗率は47.3％にとどまり、前年同期の54.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益は前年同期比42.3％増の1億3800万円に拡大する計算になる。 直近