日本アイスホッケー連盟（ＪＩＨＦ）は１０日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。９日まで行われていたミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選を３戦全勝で勝ち抜き、五輪切符をつかんだ女子日本代表「スマイルジャパン」に声援を送ってくれたファンに対して、ＪＩＨＦアイスホッケーアンバサダーの梅宮アンナからのメッセージ動画を投稿した。氷上に立った梅宮は動画で「スマイルジャパンのファンのみなさん、本当によかったですね