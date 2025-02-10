お笑い芸人のふかわりょうが、さまぁ〜ずのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「さまぁ〜ずチャンネル」に出演。準決勝で敗退した「Ｒ−１」と自身の今後について語った。さまぁ〜ずの三村マサカズ、大竹一樹の２人から「Ｒ−１お疲れ様でした決勝行こうが行くまいが、ふかわはふかわなんだよ」というメッセージの書かれた色紙を受け取ったふかわは「いやぁ…こういうのはね、事前にいただかないと、急に来ちゃうとですね」と一瞬で目