2025年春より、漫画家・やなせたかしとその妻がモデルとなったNHKの朝ドラ『あんぱん』の放映がスタートする。ドラマの舞台となった高知県には一体何がある?! 高知に旅行したことがある人や、高知を愛する人たちが推す「高知の魅力」「高知あるある」1,000件以上の中から選出されたおすすめ王道スポットを巡ってきたので、紹介したい。朝ドラ『あんぱん』の舞台! 高知好きが推す王道観光スポットを紹介1. トーストにおにぎりと味噌