三重県四日市市の国道で2月10日の早朝、軽トラックが原付バイクに追突しました。この事故で、原付バイクに乗っていた76歳の女性が死亡しました。警察によりますと10日午前4時半ごろ、四日市市平尾町の国道で、追い越し車線を走っていた軽トラックが、左から進路変更をしてきた原付バイクに追突しました。原付バイクを運転していたのは、パート従業員の小堀ヤチエさん(76)で、搬送先の病院で死亡が確認されました。軽