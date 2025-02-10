セントラル硝子 [東証Ｐ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.8％減の100億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の125億円→118億円(前期は162億円)に5.6％下方修正し、減益率が23.2％減→27.5％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の73.2億