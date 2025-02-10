【早期天候情報】西日本で寒く、北陸地方は大雪のおそれ。 来週２月１７日（月）からの『早期天候情報』が気象庁から発表されました。 今週は平年並みか高い気温の日が多いですが、１７日（月）頃からは寒気の影響を受けやすくなるため、気温が低い日が多く、かなり低くなる可能性があります。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 早期天候情報は、原則として毎週月曜日と木曜日