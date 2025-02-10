で逮捕された男の身柄が10日、鹿児島地方検察庁鹿屋支部に送られました。 送検されたのは、南大隅町佐多郡の無職・長峰忠成容疑者(78)です。 鹿屋警察署によりますと、長峰容疑者は8日午前8時半ごろ、鹿屋市浜田町の県道を軽乗用車で走行し、交差点を右折する際に横断歩道を歩いていた近くに住む小濱睦子さん(69)をはね、そのまま逃走した疑いです。 小濱さんは全身を強く打ち、9日、搬送先の病院で死亡しました。 警察は、事