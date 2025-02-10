プラザホールディングス [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は8000万円の黒字(前年同期は1億3900万円の赤字)に浮上したが、通期計画の2億円に対する進捗率は40.0％にとどまり、5年平均の48.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比69.7％減の1億2000