エジプト神話｜４つあるエジプトの創世神話 ４つの地域を中心に、たくさんの神々が交錯 エジプト神話の特徴は、定まったひとつの創世記がないことです。これには、エジプトとしてくくられる地域の範囲が広かったこと、群雄割拠で支配者が次々と変わったことなど、いくつかの原因が考えられます。 支配者たちが民の忠誠を得るために、自分たちの都合のよい形に創世記や神の成り立ちを語り継いだという事情も関係しています。 敗