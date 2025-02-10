「おおむね成功」「ディール（取引）は求められなかったようだ」――。石破茂首相（67）とトランプ米大統領（78）による日米首脳会談後、日本国内ではこんな声が広がっていたが、一転して冷や水を浴びせられたようだ。【さらに読む】トランプ大統領が表明 USスチール問題「買収ではなく投資」の今後…日本製鉄に妙案はあるのか？トランプ氏が9日、日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール買収計画を巡り、日鉄が「過半数出資すること