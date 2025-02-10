まさかの展開だった。【もっと読む】自民党・森山幹事長の評価が一気ガタ落ち…ヨレヨレ少数与党、打開策見えず7日（日本時間8日）に米ワシントンのホワイトハウスで行われた初の日米首脳会談。「石破首相にトランプ大統領の相手が務まるのか」「会談後の共同会見でトランプ大統領から不規則発言が飛び出すのでは」などと危惧されていたが、意外にも波乱なく和やかな雰囲気だった。トランプからは「私も彼のようにハンサムであ