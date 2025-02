AIの人類に対するリスクを低減するべく活動している非営利団体のControlAIが、イギリス国民を対象とした意識調査の結果を発表しました。調査結果からは、回答者の過半数が「人間より賢いAI」の開発禁止に賛成していることや、多くの人がAIの規制強化に賛成していることが明らかになっています。January 2025 Polls | ControlAIhttps://controlai.com/pollsNEW POLL: PUBLIC SUPPORT STRICT REGULATION OF POWERFUL AI Our new poll