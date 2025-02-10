ドル円は上値が重い、午後は１５１円台後半まで伸び悩む＝東京為替概況 ドル円は上値が重い。ドル円は、東京朝方にトランプ米大統領が鉄鋼とアルミニウムに２５％の関税を課すと表明するとリスク回避の動きでドル買いと円買いが交錯し、１５１．２０台から１５１．６０台で振幅した。その後は、５・１０日（ゴトー日）絡みの国内輸入企業からとみられる買いで１５２円台を回復し、朝方につけたこの日の安値から１円以上