１０日に行われた京都１０Ｒ・エルフィンＳ・Ｌ（京都・芝１６００メートル）は、４番人気のヴーレヴー（牝３歳、栗東・武幸四郎、父サトノクラウン）が勝利を飾ったが、断然の１番人気が飛んでＳＮＳでは悲痛の声が上がっている。単勝オッズ１・９倍の１番人気に支持されたのは、新馬戦Ｖから８か月半ぶりの実戦となったダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）だった。スタートで出遅れると、外へ大きく