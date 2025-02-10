愛知県稲沢市の国府宮で行われている「はだか祭り」についての最新情報です。 【写真を見る】【国府宮はだか祭】まもなく「神男」登場 はだか男ら参加者5080人 参拝客7万人超 女性の参拝客1人がトイレで倒れ心肺停止 病院に搬送 国府宮の発表で、午後3時までのはだか男ら参加者の数は5080人、参拝者の数は7万5000人です。 また稲沢市民病院の発表によりますと、女性の参拝客1人がトイレで倒れ、心肺停止の状態で病院に搬送され