Ｊ１神戸は１０日、１１日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）第７節・上海海港戦（ノエスタ）に向け、前日会見を開いた。ここまで、ＡＣＬＥは６試合戦い、４勝１分け１敗の勝ち点１３で３位。残り２試合となり、１２チーム中、上位８チームが決勝トーナメント進出となり、引き分け以上で自力での１次リーグ突破が決まる。吉田孝行監督は「グループリーグの突破に向けて非常に大事な一戦。ホームですし、し