４日、山東省臨沂（りんぎ）市平邑（へいゆう）県地方鎮で耕地を耕す農家の人。（ドローンから、臨沂＝新華社配信／武紀全）【新華社北京2月10日】立春が過ぎ、中国各地で農家の人々が農作業にいそしむ姿が見られた。７日、雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県曼朗村で、田植え機を使って苗を植える農家の人。（勐海＝新華社配信／佐連江）５日、広西チワン族自治区南寧市西郷塘