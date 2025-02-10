ウーマンエキサイト編集部のライターが今回、独自目線の感想と心に残った場面を交えてご紹介するコミックは「かなことさゆり」。9カ月の女の子ママ、さゆり。育休明けまでの間、リトミック教室に通うことにしたさゆりは、そこでかなこと出会います。ふたりはすぐに仲良くなりましたが、さゆりからの告白と態度にかなこは違和感を覚えて…!?■意気投合！初のママ友が出来そうな予感リトミック教室で出会った、かなことさゆり。お互