元タレント・中居正広氏の女性トラブルに端を発するフジテレビの一連の問題を調査する第三者委員会は10日、社外関係者向け第三者委員会専用ホットラインを設置したと発表した。第三者委員会は日本弁護士連合会が定めるガイドラインに準拠したもので、委員長には弁護士で公認不正検査士でもある竹内朗氏が就任。1月23日に設置された。第三者委員会はこの日、フジテレビの親会社「フジ・メディア・ホールディングス」の公式サ