Jリーグは10日、都内で開幕イベントを開催し、J1全20クラブから代表選手やマスコットが出席した。鹿島のDF濃野公人（22）は「2桁ゴール」を宣言。「サイドバック（SB）だけど点を取れるのは僕の特長。昨年を超えていくために2桁ゴールを取りたい」と決意表明した。大卒1年目の昨季はSBながら9得点と量産した。9月に右膝の負傷で戦線離脱。大台には1点届かなかったが、「何も考えずに突っ走った1年だった。本当に自信になりま