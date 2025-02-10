構造計画研究所ホールディングス [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。25年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常損益は1.1億円の黒字(前年同期非連結は1.5億円の赤字)に浮上し、通期計画の25.4億円に対する進捗率は4.4％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期非連結比9.4％減の24.3億円に減る計算になる。 直