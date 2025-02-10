【ソウル聯合ニュース】韓国の趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官が今週末、ドイツで米国のルビオ国務長官と初めて会談する見通しであることが１０日、分かった。趙氏は１４〜１６日にドイツのミュンヘンで開催されるミュンヘン安全保障会議に出席する。外交部当局者は「韓米両国はミュンヘン安全保障会議に合わせ、外相会談の開催を調整している」と明らかにした。会議にはバンス米副大統領が出席する予定だが、ルビオ氏も同行