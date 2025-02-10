2020年11月、神戸市長田区の雑居ビルで住人男性が死亡する火災があり、兵庫県警は10日、現住建造物等放火と殺人、殺人未遂の疑いで同市中央区、建築設備業泰川重司容疑者（70）を逮捕した。県警によると「私は火をつけていない」と容疑を否認している。逮捕容疑は20年11月30日午前7時20分ごろ、長田区長田町2丁目のビル2階の社会福祉法人事務所に放火し、3階住人だった無職中島義孝さん＝当時（58）＝を一酸化炭素中毒で殺害、