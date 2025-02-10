9日夜、千葉県南房総市の路上で高齢女性が車にひかれ死亡した事件で警察は、市内に住む自称無職の84歳の女をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。【映像】現場の様子自称無職の宇治原幸子容疑者（84）は9日午後6時半ごろ、南房総市白浜の国道410号で信号のない横断歩道を渡っていた福原春枝さん（86）を車でひき、その場から逃走したなどの疑いがもたれています。警察によりますと、福原さんは意識のない状態で病院に搬送され、