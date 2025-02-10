危険運転致死傷罪の見直しについて、本格的な議論が始まります。鈴木法相は10日の法制審議会の総会で、危険運転致死傷罪の要件見直しについて諮問しました。現在の危険運転致死傷罪では、飲酒運転や法定速度をはるかに上回る事故でも適用できないケースがあり、法務省の検討会が2024年11月、アルコール濃度と速度について数値基準を設けるよう提言する報告書を取りまとめていました。法改正に向けた議論では、具体的な数値基準をど