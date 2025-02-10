2月11日（火）の『徹子の部屋』に、竹下景子が登場する。【映像】草野仁、80歳の今も筋トレを欠かさず。102歳まで生きた父も強靭な肉体の持ち主今も映画や舞台で大活躍の竹下。古希を過ぎた現在は健康により気をつけているという。一番の健康の秘訣は愛犬との毎日の散歩で、加えて足の定期健診にも通っているそう。近年は岐阜県にある「ぎふ木遊館」の名誉館長になり、木育の大切さを伝え自然に触れている。今の目標は自分の足で山