ときに夫婦間では、日々の習慣や小さな気遣いが、思わぬ誤解を招くことがあります。今回は、そんな夫婦間の小さなズレを修復する方法に焦点を当ててみましょう。【話し合いで心の距離を縮める】些細な意見の違いでも、お互いに話し合いの場を持つことで、理解を深め合うことが可能です。夫婦間のコミュニケーションを大切にし、何が問題なのか、どのように感じているのかを率直に話し合いましょう。【将来設計を共有する】目標や夢