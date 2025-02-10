3月14日に公開される映画『私たちは天国には行けないけど、愛することはできる』の予告編が公開された。 参考：『イカゲーム』イ・ユミ、『はちどり』パク・ジフ『今、私たちの学校は…』俳優陣に注目 本作は、ハン・ジェイ監督による少女たちの切ない青春ラブストーリー。『はちどり』のパク・スヨンと『イカゲーム』のイ・ユミが主演を務めた。 階級差別や性差別が色濃く残る1999年の韓国を