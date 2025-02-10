 進化を続ける大人気電動ミルに待望の新作『Russell Hobbs（ラッセルホブス）充電式ミル ソルト＆ペッパー ミニ2本セット』が登場！ 「ミルは手動のもので十分」だと考える記者が、買う価値のある商品かを確かめてみた。 ■充電式電動ミルに2本セットが登場大石アンドアソシエイツ（東京都）は、家電や⽣活雑貨を取り扱う企業。自社ブランド品の企画販売の他、海外家電ブランドの日本公式販売店も運営する。取り